OL : Le seigneur de Geoffroy-Guichard confie son avenir à Aulas !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Auteur de parades phénoménales contre Saint-Etienne dimanche soir, Anthony Lopes est assurément l’homme fort de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs mois. C’est donc tout naturellement que le club rhodanien souhaite prolonger l’international portugais, sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2020. S’il est encore bien trop tôt pour savoir si ces négociations aboutiront, le gardien de 28 ans a confirmé qu’il souhaitait rester à Lyon. Désormais, les cartes sont entre les mains de Jean-Michel Aulas, mais également des conseillers du joueur.

« Les négociations ont réellement débuté cette semaine. Le club est rentré en contact avec mes conseillers. Je pense que tout se passera bien. Je suis très heureux de ce que je peux faire aujourd'hui, d'être où je suis, dans un club que j'aime. Je suis là depuis tout petit, cela va bientôt faire 20 ans que je porte ces couleurs. Je suis près de ma famille, de mes amis, tout se passe très bien. Dans le football, rien n'est écrit, il faut voir ce qu'il peut se passer mais on avancera tranquillement dans ces négociations et j'espère qu'on trouvera un terrain d'entente pour qu'on puisse sortir le champagne. Oui, la priorité, c'est de trouver un terrain d'entente avec l'OL. Je suis pleinement épanoui mais on verra. Je suis assez confiant pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec le président » a expliqué Anthony Lopes sur RMC Sport. Après son match héroïque contre les Verts, les supporters lyonnais n’attendent qu’une chose, qu’un accord soit trouvé et vite afin de s’assurer les services du natif de Givors encore longtemps.