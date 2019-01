OL : Le puissant Zahavi le drague, Genesio fait la sourde oreille

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Désireux de s’implanter à l’Olympique Lyonnais à court terme, le puissant agent Pini Zahavi a approché Bruno Genesio.

Une rencontre entre les deux hommes a même déjà eu lieu selon L’Equipe, qui indique que l’Israélien a proposé plusieurs pistes à l’étranger au coach de l’OL, dans le cas où ce dernier ne soit pas prolongé par Jean-Michel Aulas. Alors forcément ce mardi, Bruno Genesio a été interrogé au sujet d’une éventuelle collaboration avec Pini Zahavi à l’avenir. Mais il ne fallait pas compter sur le technicien français pour en dire beaucoup plus…

« C'est personnel, je n'ai pas à discuter de ça, ce qui m'importe aujourd'hui c'est de gagner des matches avec Lyon, de finir là où on doit finir, dans les objectifs, après pour le reste c'est mon problème, le problème du président et puis c'est tout. Ce qui est le plus important, c'est que l'équipe retrouve la victoire, qu'elle se rapproche de Lille (2e). Ma situation personnelle on la réglera avec les gens concernés » a prévenu Bruno Genesio, lequel donne toujours sa priorité à l’Olympique Lyonnais malgré les nouvelles opportunités qu’il pourrait avoir grâce à Pini Zahavi. Jean-Michel Aulas appréciera.