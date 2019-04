OL : Le cas Anthony Lopes devient très tendu à Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Anthony Lopes a encore un peu plus d'un an de contrat avec l'Olympique Lyonnais, et il est désormais temps pour le club rhodanien de se remuer s'il tient à conserver un gardien de but dont l'investissement à l'OL est total, au point même de prendre parfois des risques inconsidérés comme cela a été le cas à Barcelone. Et à ce stade, c'est un vent polaire qui souffle du côté des bureaux de l'Olympique Lyonnais puisque selon Le Progrès, les discussions n'ont pas avancé d'un pouce depuis la récente sortie de Jean-Michel Aulas, lequel a conseillé à l'agent d'Anthony Lopes de revenir sur terre en matière de prétentions salariales.

Du côté du gardien de but portugais de l'OL, on affirme uniquement se focaliser sur le terrain, mais forcément cette situation doit quand même trotter dans la tête. Car s'il ne trouve pas d'accord pour prolonger avec Lyon, Anthony Lopes va devoir se trouver un nouveau club. Un départ qui serait regrettable pour tout le monde, alors que le point d'achoppement est lié au salaire de Lopes. « Manifestement, les conseillers d’Anthony ont demandé pour leur joueur une rémunération à sa juste valeur. Qu’est-ce que l’on englobe dans ce terme ? L’homme ne disposerait pas d’un salaire en adéquation avec ses performances (...) Une chose demeure, et se vérifie assez souvent, et pas seulement à l’OL : les joueurs formés dans leur club et arrivant en professionnel ne sont pas toujours les mieux lotis. Dans ce dossier compliqué, chaque partie devra sans doute faire un pas en avant », explique le quotidien régional, qui estime que ce feuilleton doit impérativement bien se terminer, sous peine de voir l'Olympique Lyonnais devoir se mettre en quête d'un nouveau gardien de but dont les exigences financières pourraient être élevées. Car cette fois, l'académie ne semble pas avoir dans ses rangs un portier du niveau d'Anthony Lopes.