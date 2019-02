OL : Le Barça repart de Lyon avec un joueur gratuit dans les bagages ?

Dans : OL, Mercato, Liga.

A la lutte ce mardi soir sur le plan sportif, le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais se concurrencent aussi dans un domaine devenu capital dans le football moderne.

Il s’agit de celui des centres de formation, où les deux clubs sont clairement sur le podium des meilleurs en la matière en Europe. S’il est rare de voir un jeune joueur de la Masia atterrir en France pour lancer sa carrière, le contraire est plus fréquent. L’aura, le prestige et la réputation du club barcelonais peuvent faire tourner les têtes. C’est ce que craint désormais l’OL avec l’un des dossiers les plus chauds sur le bureau de Jean-Michel Aulas : celui de Rayan Cherki.

A 15 ans, l’attaquant est considéré comme la future pépite issue du centre de formation rhodanien. Le problème est connu, il n’a toujours pas signé de contrat professionnel ou stagiaire pro et sera donc libre de partir où bon lui semble en fin de saison. Comme souvent, le président de l’OL affiche son optimisme et assure avoir totalement confiance en la famille du joueur pour bien le conseiller, mais le forcing du Barça débuté récemment et révélé par L’Equipe pourrait faire des dégâts. En cas de départ, Lyon ne toucherait en effet que de minimes indemnités de formation, et verrait l’un de ses fleurons quitter le nid avant même d’avoir fait ses débuts en professionnels.