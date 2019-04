OL : Laurent Blanc et JM Aulas négocient, ça tourne mal

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Bruno Genesio ne sera pas prolongé par l’Olympique Lyonnais.

Du côté de Jean-Michel Aulas, on planche donc déjà sur la succession du technicien de 52 ans. Et sans surprise, c’est le nom de Laurent Blanc qui revient avec insistance dans la capitale des Gaules. Il y a quelques semaines, le journal L’Equipe dévoilait par ailleurs qu’un contact avait été établi entre Jean-Michel Aulas et l’ancien coach du PSG. Une information confirmée par le compte Twitter @OnlyGones. Mais les dissensions seraient nombreuses entre le boss de l’OL et Laurent Blanc…

« Laurent Blanc a récemment visité les installations de l'Olympique Lyonnais. Toutefois, suite à plusieurs désaccords (ne concernant pas le salaire), les discussions sont en stand by. Le coach français a néanmoins commencé la recherche d'un domicile sur Lyon » explique le compte spécialisé dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Autant dire que si rien n’est définitif dans ce dossier, plusieurs désaccords compromettent d’ores et déjà une éventuelle collaboration entre Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas. Reste à savoir si les deux parties seront en mesure de faire des sacrifices afin de trouver un accord…