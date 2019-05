OL : Lamouchi, c'est ça un gros coup ? Dugarry allume Aulas !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Alors que les noms de Laurent Blanc, José Mourinho ou encore Arsène Wenger et Marcelo Gallardo revenaient avec insistance ces dernières semaines pour succéder à Bruno Genesio du côté de Lyon, L’Equipe a annoncé à la surprise générale que Jean-Michel Aulas tentait de recruter Sabri Lamouchi et Juninho dans la capitale des Gaules. Un duo inattendu pour remplacer le technicien français de 52 ans… et qui ne fait pas l’unanimité. Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry n’a pas caché son incompréhension à la découverte de cette information. Pour l’ancien attaquant des Bleus, nommer ce duo à la tête de Lyon serait tout simplement une mauvaise décision de la part de Jean-Michel Aulas.

« Il y a trois semaines, on nous annonçait un gros coup… Mais où il prend Sabri ou alors il prend Juninho. Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire ? C’est Sabri qui va faire les entraînements mais Juninho, qui ne sera pas sur le terrain, sera dans un rôle de manager, c’est n’importe quoi. Tout cela parce qu’ils sont Lyonnais, parce qu’ils sont nés là, parce qu’ils connaissent le club. C’est le genre de choses que je combats depuis des années. Tu mets un ancien joueur parce qu’il est compétent, pas parce que c’est un ancien joueur. La compétence de Juninho, pour l’instant, elle est nulle, zéro. Il n’a jamais, jamais, entraîné ! Cela viendra peut-être, mais ne me vends pas un gros coup alors » s’est emporté Christophe Dugarry, encore une fois déçu par les choix de Jean-Michel Aulas.