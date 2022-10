OL : L’effet Laurent Blanc est bien là !

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Enfoncé par ses anciens joueurs, l’Olympique Lyonnais a quand même montré de belles choses lors de sa défaite contre Rennes dimanche (2-3). Une première plutôt positive pour Laurent Blanc.

Attendu par de nombreux suiveurs du championnat de France, le retour de Laurent Blanc sur le banc de touche de l’OL ne s’est pas vraiment passé comme le Cévénol l’espérait. Si son premier match à la tête de Lyon avait plutôt bien commencé avec l’ouverture du score de Lacazette (23e), les Gones ont ensuite sombré face à Terrier (38e, 77e) et Gouiri (47e), deux anciens de la maison rhodanienne. Et malgré un doublé de Lacazette (72e), Lyon a donc enchaîné une cinquième défaite en six matchs. De quoi plonger l’OL au dixième rang de la L1, à dix points du podium. Même si l’heure est donc toujours grave du côté du Groupama Stadium, une certaine positivité se dégage après les grands débuts de Blanc à l’OL. C’est en tout cas ce qu’affirme Steve Mandanda.

« On sent que l'OL est beaucoup mieux »

🗣️ Laurent Blanc : "Ca a été intense cette semaine !"



Le nouveau coach lyonnais nous parle de son adaptation à l'@OL.#SRFCOL #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/dh5Gf3uESB — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 16, 2022

« On est tombé sur une très belle équipe lyonnaise. On sent que le staff adverse a apporté un truc supplémentaire, mais on était en confiance. Laurent Blanc ? Je l'ai eu comme coach en sélection. À Paris ou aujourd'hui, je ne l'ai pas côtoyé au quotidien, mais c'est un plaisir de le recroiser en L1. On sent que l'OL est beaucoup mieux. En une semaine, ils ont changé pas mal de choses. Je pense que ça peut aller qu'en s'améliorant pour eux », a expliqué, devant la presse, le gardien de Rennes, qui pense que l’OL va se sortir de la crise sous les ordres de Laurent Blanc. Une réponse sera attendue la semaine prochaine lors du déplacement à Montpellier, un adversaire à la portée de Lyon, qui n’aura de toute façon pas le droit à l’erreur pour continuer à rêver d’Europe.