OL : L'avenir de Ruben Dias connu ce mardi à 21h45 ?

Jean-Michel Aulas l'a annoncé dimanche, en marge de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Amiens, il se rendra ce mercredi à Lisbonne afin d'essayer d'arracher le transfert de Ruben Dias. Cependant, à 24h du voyage du patron de l'OL, O Jogo affirme de son côté que l'avenir du jeune défenseur international portugais de Benfica se jouera ailleurs qu'à Lyon.

Le quotidien sportif estime que le départ de Ruben Dias dépend en grande partie de la qualification de Benfica pour la Ligue des champions. Et ce mardi soir, à partir de 20h, le club portugais joue en Turquie contre Fenerbahçe son match retour du 3e tour qualificatif pour la C1 après avoir gagné 1-0 la semaine passée à domicile. Autrement dit, si Benfica passe à la trappe, l'Olympique Lyonnais pourra avancer sereinement jusqu'à la table des négociations, les dirigeants portugais ayant besoin de faire rentrer du cash.

Si au contraire Ruben Dias et ses coéquipiers rejoignent le tour qualificatif, alors les exigences de Benfica seront toujours aussi hautes et le timing de l'opération encore une fois décalé. En effet, le tour qualificatif de Ligue des champions se jouera les 21 et 28 août prochain, et Benfica, s'il se qualifie, affrontera le vainqueur du duel entre le PAOK et le Spartak Moscou. La patience est de mise, même si Jean-Michel Aulas a une solution pour mettre tout le monde d'accord, payer les 45ME de la clause libératoire de Ruben Dias. Mais ces dernières 24 heures on parlait surtout de 30ME plus des bonus et un joueur.