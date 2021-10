OL : L'arbitre a perdu les pédales, Boateng accuse

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais a tenu toutes ses promesses, avec notamment un usage abondant de la VAR. Pour Jérôme Boateng, l'arbitre était dans le dur.

On attendait beaucoup du derby entre les Verts et l’OL, dimanche soir à Geoffroy-Guichard, et on n’a pas été déçu. Non pas que le choc régional ait atteint des sommets techniques et tactiques, mais il a réuni les ingrédients qui font de cette affiche entre Saint-Etienne et Lyon un classique de notre championnat de Ligue 1. Et c’est peu dire que la rencontre a été animée du début à la fin puisque Lyon se voyait refuser un but presque au coup d’envoi, alors que les Verts égalisaient sur un penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel. Sous pression avant même le début de la rencontre, François Letexier savait qu’il devait tenir ce derby, et l’arbitre l’a fait en usant de la VAR à plusieurs reprises afin d’éviter les polémiques. Buts refusés, expulsion d’Anthony Lopes et penalty final accordé à l’AS Saint-Etienne, la vidéo a été utilisée à Geoffroy-Guichard et du côté de l'Olympique Lyonnais certains étaient remontés.

C'est fantastique, le gars décide que c'est une fausse touche alors que Ekambi a même pas encore le ballon derrière la tête. Tout ça pour une touche dont le ballon a été rendu à la 90'15 par le stéphanois, carton jaune donnée à 90'27. Ce n'est pas à l'arbitre d'animer le match pic.twitter.com/aAE7VERysT — PEZE Thomas (@Analysport) October 3, 2021

Et si les supporters lyonnais s’étaient déjà plaints du choix de l’arbitre, avant même le coup d’envoi du derby à Saint-Etienne, ils étaient encore plus remontés après le nul concédé par l’équipe de Peter Bosz dans les dernières secondes. Si du côté de l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais on a évité les polémiques, Bosz se réjouissant avec ironie de voir que cette fois « la VAR était arrivée en France », Jérôme Boateng était lui plus clair concernant les décisions de François Letexier. « C’était un match difficile, mais on était la meilleure équipe. On n’a pas marqué les deuxième et troisième buts, même si on a eu beaucoup d’occasions. Je pense que l’arbitre n’avait pas le contrôle du match. C’est difficile mais il doit prendre de meilleures décisions », a lancé, au micro de Prime Vidéo, le défenseur international allemand recruté lors du dernier mercato par l’OL et qui découvrait donc son premier derby sous le maillot lyonnais.