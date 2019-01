OL : Kenny Lala à Lyon, info ou intox ?

Dans : OL, Mercato, RCSA.

Ce mercredi, L'Equipe affirmait que des clubs anglais, et notamment Newcastle, suivaient de très près Kenny Lala, le défenseur de Strasbourg ayant un profil très séduisant vu de Premier League. Mais il semble bien que les formations anglaises ne soient pas les seules à vouloir s'offrir le joueur lié jusqu'en 2020 avec le Racing Club de Strasbourg. Car en Ligue 1, l'ancien lensois a aussi tapé dans l'oeil d'une formation du haut de tableau.

En effet, Gilles Favard a confié que l'Olympique Lyonnais souhaitait également s'inviter dans le dossier du latéral droit de 27 ans et que l'hypothèse de voir Jean-Michel Aulas faire une offre pour Kenny Lala était très sérieuse. Reste que Strasbourg réclamera plus de 12ME pour son défenseur, un joli prix pour un joueur qui n'a plus qu'un an et demi de contrat avec son club actuel.