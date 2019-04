OL : José Mourinho est trop cher pour Lyon, piste suivante !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Aperçu à Lyon la semaine dernière selon certains médias, José Mourinho est parfois associé au club rhodanien en vue de la saison prochaine.

Même si le mariage avec Jean-Michel Aulas paraît difficilement imaginable, les rumeurs ont associé le coach portugais à l’OL ces dernières semaines. Pourtant, ce recrutement est quasiment impossible selon Luis Campos, le conseiller de Gérard Lopez à Lille, qui connaît très bien l’ancien entraîneur de Manchester United. Et qui l’avait notamment invité pour assister au match entre le LOSC et Montpellier il y a de cela quelques semaines…

« Il a gagné partout. Lyon c'est un grand club. Mais je pense qu'il vise un projet encore plus grand et il coûte cher » a rappelé Luis Campos, qui estime que la venue de José Mourinho serait bien trop onéreuse pour l’Olympique Lyonnais cet été. Difficile de lui donner tort sur ce point-là. Visiblement, cette piste est plus que jamais à oublier pour Jean-Michel Aulas et pour les supporters rhodaniens. Cela tombe bien, elle ne faisait pas l’unanimité. Même si l’ancien coach de l’Inter Milan a toujours ses partisans à travers l’Europe.