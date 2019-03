OL : José Mourinho à Lyon, il est chaud pour relever le défi !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Cela n’a échappé à personne : José Mourinho est très présent dans les médias français depuis quelques semaines. Et pour cause, le « Special One », libre comme l’air depuis son départ de Manchester United en décembre dernier, ne serait pas un contre une aventure en France. A en croire les informations du journal L’Equipe, les noms de deux clubs reviennent même avec insistance dans l’entourage du Portugais : l’AS Monaco, où son agent Jorge Mendes est très bien implanté… et l’Olympique Lyonnais. Une destination qui pourrait surprendre au vu du type d’entraîneur avec lequel Jean-Michel Aulas a l’habitude de travailler.

« Dans son entourage, les noms de deux clubs de L1 auraient filtré. Pas Lille, ni Paris ou Marseille. Plutôt Lyon et Monaco. L'intéressé nous a démenti ces éventuelles destinations, rappelant l'identité des deux hommes en poste, Bruno Genesio et Leonardo Jardim. Du côté de Jorge Mendes, officiellement, il n'y a rien non plus. L'agent portugais de José Mourinho est aussi celui de Leonardo Jardim, qui vient seulement de revenir à Monaco. Cela refroidit, à court terme, la piste de l'ASM, le seul club français avec le Paris-SG qui serait a priori capable de se payer le double vainqueur de la Ligue des champions (Porto en 2004, Inter en 2010). Et Lyon ? Des quatre plus gros clubs français, l'OL est, culturellement, celui qui semble le moins compatible avec José Mourinho : même quand il en avait les moyens, Jean-Michel Aulas n'a jamais succombé à la tentation d'enrôler un technicien ultra coté, même s'il n'avait pas une personnalité aussi clivante » explique le quotidien, pour qui il reste improbable de voir Jean-Michel Aulas miser sur José Mourinho dans les prochaines semaines. Mais le boss du club rhodanien est prévenu, s’il changeait d’avis, alors l’ancien entraîneur du Real Madrid serait sans doute à l’écoute…