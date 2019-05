OL : José Mourinho a « 10 % de chances » de signer à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En cette fin de saison, l’Olympique Lyonnais a encore beaucoup à perdre en championnat avec seulement trois points d’avance sur l’AS Saint-Etienne. Mais Jean-Michel Aulas est dans l’obligation de se projeter dès maintenant sur la saison prochaine, puisque Bruno Genesio a officialisé son départ. En quête d’un entraîneur pour succéder au technicien français de 52 ans, le président rhodanien explore plusieurs pistes. Les deux plus chaudes semblent mener à Laurent Blanc et à Arsène Wenger. Mais le nom de José Mourinho revient régulièrement, tel un fantasme sur les bords du Rhône.

Interrogé au sujet du Portugais par le média italien Tuttosport, Jean-Michel Aulas a néanmoins expliqué que les chances de voir débarquer l’ancien entraîneur de Manchester United à l’OL étaient assez faibles. Pour l’instant… « Mourinho me plait beaucoup, mais lui doit avoir envie de venir à l’OL. Pour le moment, je pense que nous n’avons pas plus de 10 % de chances d’attirer le Special One » a clairement expliqué un Jean-Michel Aulas qui refuse d’entretenir plus que cela l’espoir José Mourinho dans l’esprit des supporters. Charismatique, celui qui a remporté la Ligue des Champions à l’Inter ou au FC Porto ferait indiscutablement basculer Lyon dans une autre dimension. Même si son style peut diviser au sein des sympathisants lyonnais…