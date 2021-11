OL : Jérôme Boateng accuse !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Une semaine après la défaite subie par l’OL à Rennes (4-1), Jérôme Boateng n’a toujours pas digéré cette sortie de piste.

Il faut dire que l’équipe de Peter Bosz a pris une véritable leçon de football au Roazhon Park, ce qui a fortement déplu à Jérôme Boateng. Très énervé pendant le match, le champion du monde allemand de l’OL s’en était violemment pris à son capitaine Léo Dubois, une scène qui a énormément fait réagir. A la sortie du match, Jérôme Boateng avait tenté d’éteindre l’incendie tant bien que mal. Mais la vérité, c’est que le taulier de la défense de l’Olympique Lyonnais est très remonté après ses coéquipiers en raison de cette défaite mémorable. Interrogé par la chaîne TV officielle du club rhodanien, Jérôme Boateng a bien fait comprendre qu’il n’avait pas encore décoléré.

Boateng a engueulé Dubois comme si c'était son fils. C'est la première fois que je vois un capitaine se faire pourrir comme ça par l'un de ses partenaires. — Alex Jaquin (@AlexJaquin) November 7, 2021

« Pour moi, c'était clair dès la première minute. Nous n'avons pas gagné un seul duel, ils ont été plus agressifs dans tous les domaines du jeu et tu ne peux pas gagner un match comme cela, surtout quand c'est à l'extérieur. Nous n'avons pas joué ensemble, nous n'avons pas communiqué comme nous aurions dû. On a eu de la chance de ne perdre seulement 1-0 à la mi-temps, mais ce qu'il s'est passé ensuite est inacceptable (...) Je sais qu'à la télévision, les supporters se demandaient comment c'était possible. Nous devons montrer que c'était une erreur et que nous allons faire mieux. On doit trouver les réponses pour changer les choses » a pesté Jérôme Boateng, qui ne veut plus revoir une telle prestation de la part de ses coéquipiers à l’avenir si l’OL veut sérieusement viser le podium de la Ligue 1. Dès le 21 novembre, Lyon recevra Marseille et de toute évidence, il faudra se reprendre sans quoi une nouvelle déconvenue pourrait se produire au Groupama Stadium.