OL : Jérôme Alonzo rêve de ce coach à la tête de Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Officiel depuis deux semaines, le départ de Bruno Genesio à l’issue de la saison fait couler beaucoup d’encre à l’Olympique Lyonnais.

Et pour preuve, les rumeurs fusent d’ores et déjà dans tous les sens au sujet de l’identité de son successeur. José Mourinho, Laurent Blanc, Christophe Galtier, Marcelo Gallardo, Arsène Wenger… Les pistes ne manquent pas pour Jean-Michel Aulas, lequel ne s’interdit rien, comme il l’a expliqué après la victoire à Bordeaux. Pour Jérôme Alonzo, la piste la plus sexy est sans aucun doute celle menant à l’ancien manager d’Arsenal.

« J’adorerais voir Arsène Wenger en France. J’ai un respect immense pour cet homme et je rêve de le voir terminer sa carrière dans son pays. Selon moi, il est totalement Aulas-compatible. Maintenant, ce que je pense aussi, c’est que Paris a plus besoin d’Arsène Wenger que Lyon » a expliqué l’ancien gardien de but du PSG, sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Reste à voir qui de Lyon ou Paris parviendra à rafler la mise dans le dossier Arsène Wenger. Si tant est que le technicien alsacien souhaite exercer en Ligue 1 dans les prochains mois…