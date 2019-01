OL : Jardim à l'OL, Aulas ne va pas hésiter une seconde

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

En fin de contrat avec l’OL à l’issue de la saison, Bruno Genesio ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et alors qu’il donne toujours sa priorité au club rhodanien, le puissant agent israélien Pini Zahavi tente de lui trouver un nouveau point de chute à l’étranger… dans l’espoir de placer Leonardo Jardim à Lyon. Une information bien évidemment très commentée, et qui emballe la plupart des supporters de l’OL, qui n’ont pas oublié ce que le Portugais a réalisé du côté de Monaco. Chez les observateurs, on est également très enthousiaste à l’idée de voir débarquer Leonardo Jardim à Lyon.

Chroniqueur pour la Chaîne L’Equipe, Etienne Moatti estime que Leonardo Jardim est tout simplement l’entraîneur parfait pour l’OL dans le futur. « Honnêtement entre Genesio et Jardim pour moi, il n’y a pas photo. On parle quand même, avec Jardim, de quelqu’un qui a toutes les qualités que doit avoir un bon entraîneur. Et surtout, j’insiste sur le fait qu’il a toutes les qualités qu’il faut pour un entraîneur à Lyon, un club bien spécifique. C’est-à-dire que pour moi, sa qualité n°1, c’est qu’il est capable de faire progresser des jeunes joueurs. Cela tombe bien, Lyon a un centre de formation exceptionnel et a besoin d’un coach qui fait progresser et réussir les jeunes. Surtout que l’OL a besoin de valoriser et revendre ses pépites. L’autre avantage de Jardim, c’est que ce n’est pas un entraîneur qui prend toute la lumière. Et il vaut mieux ça quand tu as Jean-Michel Aulas comme président » a expliqué le journaliste. Reste désormais à voir si Jean-Michel Aulas partage cet avis, et misera sur l’ancien du Sporting Lisbonne l’été prochain…