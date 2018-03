OL : Ils ont raté leur match à Moscou, enfin, ça dépend pour qui

Dans : OL, Europa League.

Tout le monde à Lyon s’accorde pour dire que le match à Moscou n’était pas spécialement dédié au beau jeu, mais en se concentrant sur l’engagement et l’efficacité dans les deux surfaces, l’OL est revenu du CSKA avec une précieuse victoire 0-1.

La défense a été particulièrement solide, mais tout ce qui a concerné l’animation offensive a été forcément plus en difficulté étant données les conditions, avec le froid et une pelouse sablonneuse. Mais à Moscou, tout le monde n’a visiblement pas vu le même match entre les différents médias, et cela se ressent sur les notes. Ainsi, Bertrand Traoré a été le flop de la rencontre pour L’Equipe, qui lui attribue la note de 4, avec un commentaire déplorant son manque d’efficacité et l’échec dans la plupart de ses tentatives. A côté, un Depay très actif mais pas beaucoup plus en réussite a récupéré un 6/10, et Mariano s’en tirant avec la moyenne.

L’autre version est celle du Progrès, qui se veut beaucoup plus sévère avec le trio offensif, qui a chacun récolté un 4, avec une exaspération non feinte à l’encontre de Memphis Depay, qui touche beaucoup de ballons mais ne parvient que trop rarement à en faire quelque chose d’intéressant. Seule certitude, Bruno Genesio n’a pas non plus été totalement convaincu par son trio d’attaque, puisque l’entraineur lyonnais a progressivement sorti les trois joueurs.