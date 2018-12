OL : Il veut un plus grand club, Memphis devient vexant pour Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Auteur de cinq buts en Ligue 1 cette saison, Memphis Depay s’est imposé depuis de nombreux mois comme le joueur le plus décisif de l’Olympique Lyonnais. Assurément, le Néerlandais est désormais l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1 et ses performances avec les Pays-Bas prouvent qu’il a véritablement passé un cap. Son ascension a certainement surpris quelques observateurs… mais pas le principal intéressé. En effet, l’ancien de Manchester United a raconté dans les colonnes du Times une discussion qu’il avait eu avec José Mourinho il y a quelques années. Une conversation durant laquelle Memphis Depay avait prévenu le Special One qu’il arriverait au sommet.

« Le problème, c’est que les gens lisent, puis te voient sur le terrain et se disent : "Ce gars-là se la raconte, il va à Manchester et porte le numéro 7, il ne joue pas bien, il fait la fête, il conduit une Rolls Royce. Rien de positif. Et c’est fondamentalement un gars que je ne suis pas. Je devais apprendre à être sourd et aveugle. Quand je suis parti, j’ai dit à Mourinho "tu vas me voir au sommet." Il m’a dit "’OK, je l’espère et si c’est le cas, nous te rachèterons un jour". Je n’ai jamais eu de mauvaises relations avec lui » a-t-il confié avant d’évoquer son avenir. « Je suis heureux à l’heure actuelle, mais évidemment je souhaite aller dans un plus grand club. Nous verrons quand cela se passera. Pour l’instant, je veux simplement me donner à 100 % pour le début de la saison ». Un discours qui ne devrait pas surprendre les supporters de l’OL puisque Memphis Depay a déjà avoué qu’il espérait signer dans un plus grand club à l’avenir…