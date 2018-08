OL : Il signe (enfin) à l’OL, un « honneur » pour Denayer

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Prêté à Galatasaray la saison dernière, Jason Denayer s’est engagé pour 4 ans avec l’Olympique Lyonnais ce mardi. Une bonne nouvelle pour le club rhodanien, qui recherchait activement un défenseur central, mais également pour le principal intéressé. Sur le site officiel du club, le Belge a confié qu’il était temps pour lui de se poser, après quatre saisons passées en prêt. Le défenseur de 23 ans a par ailleurs confirmé qu’il était suivi par l’état-major de Lyon depuis trois saisons. Cette fois, c’est la bonne !

« Cela me fait énormément plaisir de venir jouer à Lyon. Après plusieurs tentatives, celle-là aura donc été la bonne. Le club me suivait depuis trois saisons. Cela montre que les dirigeants me voulaient vraiment et qu’ils connaissent parfaitement mon jeu. C’est un honneur de jouer ici. Je sais que l’OL veut bien figurer sur tous les tableaux et il y aura de belles compétitions à jouer avec le championnat de France où le club vise le top niveau mais aussi les coupes nationales et évidemment la Champions League. Je viens avec beaucoup d’ambitions et l’envie d’aider l’équipe. Je suis ici aussi pour retrouver de la stabilité après quatre dernières saisons passées en prêt » a confié Jason Denayer, qui pourrait voir un autre défenseur central arriver dans la capitale des Gaules prochainement. Et qui devra donc se battre pour gagner sa place de titulaire…