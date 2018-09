OL : Il est pas beau mon mercato ? Aulas bombe le torse

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Pendant longtemps cet été, les supporters lyonnais se sont demandés à quoi jouaient leurs dirigeants sur le marché des transferts.

Beaucoup de rumeurs et peu d’arrivées, avant que cela ne décolle dans les derniers instants, comme souvent. Et finalement, malgré ce chamboulement tardif, la machine semble prendre lors des derniers matchs. Au point que le turn-over effectué à Dijon n’a pas du tout freiné l’OL, bien au contraire avec cette victoire 0-3. Un vrai motif de satisfaction pour Jean-Michel Aulas, qui estime avoir donné à son entraineur de quoi présenter une équipe encore plus compétitive que l’année passée.

« On a vu aujourd’hui que le banc permettait d’avoir des équipes de grande qualité. Moussa Dembélé, pour son premier match comme titulaire, et Martin Terrier qui est aussi présent, marquent tous les deux. Les recrues s’intègrent facilement dans l’effectif et marquent, cela donne beaucoup de satisfaction. On a eu pas mal de souci, mais on a essayé de donner dans le recrutement, de la qualité et de la profondeur de banc qui devrait nous servir. On espère que cela va continuer. Moussa, c’est un excellent joueur mais aussi un très bon garçon, il va avoir sa chance », a livré le président lyonnais, persuadé que l’ancien du Celtic Glasgow va apporter sa pierre à l’édifice cette saison, et justifier ainsi cette grosse dépense de 22 ME pendant l’été.