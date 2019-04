OL : Il a fait virer Genesio, Aulas prêt à craquer pour lui ?

Dans : OL, Mercato, Rennes.

Alors que l'avenir de Bruno Genesio s'est clairement assombri du côté de l'Olympique Lyonnais, plusieurs noms circulent pour sa potentielle succession.

Il y a eu José Mourinho. Mais le coach portugais, libre depuis son licenciement de Manchester United en fin d'année dernière, « n’est pas compatible » avec Jean-Michel Aulas. Il y a désormais Patrick Vieira (OGC Nice), qui a l'avantage de connaître la Ligue 1, et Laurent Blanc, au chômage depuis trois saisons malgré un CV imposant. Sauf que le futur entraîneur de l'OL, si Genesio venait à faire ses valises durant l'été prochain, pourrait se trouver ailleurs en France. Puisque RMC avance maintenant le nom de Julien Stéphan. Bourreau des Gones en demi-finale de Coupe de France mardi et donc du coach lyonnais, l'entraîneur de Rennes est la « grosse cote ».

« Entraîneur de la réserve rennaise en début de saison, proche d’un poste d’adjoint dans le staff de Thierry Henry à Monaco, le jeune entraîneur a pour lui d’avoir fait tomber l’OL à deux reprises au Groupama Stadium depuis sa nomination. Deux prestations de choix pour celui qui a relancé un Stade Rennais moribond, seulement éliminé par Arsenal en 8es de finale de Ligue Europa. Comme un symbole, il est à l’initiative du succès qui rend l’avenir de Bruno Genesio toujours plus précaire. Oliver Létang tient à lui et pourrait étendre son bail qui court actuellement jusqu’en 2020. À moins que Jean-Michel Aulas ne se montre plus offensif », lance la radio, qui sait que Stéphan ne dirait pas non à Lyon, surtout qu'il pourrait marcher sur les traces de son père, Guy, adjoint puis coach principal de l'OL dans les années 1990.