OL : Genesio prolongé plus tôt que prévu ? Le coup de théâtre se prépare

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Tandis qu’une issue n’était pas attendue avant mai concernant l’éventuelle prolongation du contrat de Bruno Genesio, il semblerait que les supporters de l’OL pourraient avoir une réponse plus rapidement que prévue. En effet, Jean-Michel Aulas envisage de décider de prolonger ou non son entraîneur fin mars, comme le président rhodanien l’a confié au détour d’une interview pour RMC Sport. Par ailleurs, Jean-Michel Aulas a annoncé qu’il était possible que Bruno Genesio soit automatiquement prolongé, si certains paliers de performances étaient atteints. Ceux-ci n’ont, en revanche, pas été dévoilés…

« On a défini un certain nombre de règles qui permettraient effectivement de le prolonger systématiquement, mais on sait aussi que même si ces règles n'étaient pas atteintes, ou si elles étaient atteintes, on peut recréer la discussion, changer notre philosophie. Donc j'ai décidé, lorsqu'on aura passé les prochains tours de la Ligue des Champions, de réunir mon comité de gestion pour voir ce que l'on doit faire, si l'on doit prendre une décision plus rapide, fin mars, ou si on doit au contraire attendre. Mais je comprends que pour Bruno et tout son staff, c'est important de lui donner une position. Donc je réfléchis à trouver la solution au plus tôt, ce qui vous permettra bien sûr d'avoir une information beaucoup plus tôt qu'à la fin de la saison. Rendez-vous fin mars, je pense qu'on aura avancé sur cette réflexion » a confié Jean-Michel Aulas. Fin du suspense dans deux mois, maximum…