OL : Genesio met Aulas dans la panade avant le mercato

Dans : OL, Mercato.

Les choses sont claires à Lyon, la première partie de saison étant jugée satisfaisante, aucun bouleversement de l’effectif n’est prévu.

Même Maxwel Cornet, qui semblait impatient de faire ses valises, n’est pour le moment pas désireux de changer d’air. Et finalement, la seule retouche qu’il pourrait y avoir concerne le poste de défenseur. En effet, en cours de saison, Bruno Genesio est passé à une défense à 5, avec trois axiaux et forcément un besoin plus important à ce niveau. Cela a été compensé par le reclassement réussi de Fernando Marçal dans l’axe gauche, mais il s’agit tout de même d’un bricolage qui pourrait être risqué dans les gros matchs, notamment dans le sprint final en Ligue 1 ou face au FC Barcelone en Ligue des Champions. C’est pourquoi, dans des propos relayés par l’AFP, Bruno Genesio a avoué que l’arrivée d’un défenseur central au mois de janvier ne serait pas pour lui déplaire. Un recrutement que l’entraineur lyonnais avoue lui-même comme délicat.

« Maintenant que nous jouons à trois - mais peut-être que nous ne jouerons pas à trois jusqu'à la fin de saison - on se rend compte, quand il y a un blessé ou un suspendu qu'on peut être un peu limite sur ce poste. Mais trouver un défenseur central susceptible de renforcer l'équipe en décembre ou janvier, cela paraît compliqué », a souligné le technicien français, qui met la cellule de recrutement au défi de lui trouver un joueur capable de s’adapter aussi bien que Jason Denayer par exemple.