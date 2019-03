OL : Genesio, Aulas... Il brise le rêve des supporters

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Dans quelques jours, Jean-Michel Aulas annoncera sa décision au sujet de l’avenir de Bruno Genesio. Le coach rhodanien, actuellement 3e de Ligue 1, sera-t-il prolongé ? Pour l’heure, le suspense est total alors que du côté des supporters, on rêve de voir débarquer un entraîneur étranger de renom au Groupama Stadium. Un scénario quasiment impossible selon Bilel Ghazi, journaliste pour L’Equipe généralement bien informé sur les coulisses du club et qui s’est exprimé à ce sujet dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur le site Olympique-et-Lyonnais.

« Dans son mode de fonctionnement avec son entraîneur, Jean-Michel Aulas veut avoir une forme de maîtrise. Il veut une relation entraîneur-président avec beaucoup d’humain et une forme d’ascendance, c’est-à-dire en ayant toujours un retour sur ce qui se passe dans le vestiaire. Un entraîneur étranger à Lyon ? Pourquoi pas, mais connaissant la façon de diriger du président, cela me paraît difficile. Un coach qui serait trop indépendant ne pourrait pas venir à Lyon avec Aulas je pense, ça ne peut pas être conciliable » a confié le journaliste du quotidien national, visiblement très optimiste pour Bruno Genesio. Réponse définitive début avril au plus tard. Normalement…