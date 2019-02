OL : Genesio assure ses arrières et dit oui au puissant Zahavi !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en mai prochain, Bruno Genesio ne sait toujours pas s’il sera prolongé par Jean-Michel Aulas. A moins d’une grosse surprise, c’est fin mars que l’issue de ce dossier sera rendue publique par le club rhodanien. En attendant, l’entraîneur des Gones se prépare à tous les scénarios possibles. La preuve, Bruno Genesio a confirmé sur l’antenne de TF1 qu’il allait bien collaborer avec le très puissant Pini Zahavi à l’avenir, lequel sera notamment en charge de lui trouver un futur club en cas de départ de l’Olympique Lyonnais cet été.

« Il y a de grandes chances pour que je travaille avec Pini Zahavi et Humberto Paiva (le représentant de Zahavi en France) à l'avenir. Je ne peux pas tout divulguer, mais si c’est pour discuter avec Lyon, ça se fera différemment. J’ai donné ma parole à mon président, donc je m’occuperai moi-même des discussions. Et Pini et Humberto s'en chargeront si c’est pour prendre un autre chemin. Je l’ai dit, je suis très clair, j’ai la confiance de mon président, tout est réuni ici pour m’épanouir. Le métier d’entraîneur est très précaire, il peut se passer beaucoup de choses d’ici la fin de la saison, mais mon souhait est de continuer » a confié Bruno Genesio dans Téléfoot, conscient que son avenir à l’OL n’est pas encore certain à 100 % malgré des résultats satisfaisait depuis le début de la saison. Travailler avec Pini Zahavi, une belle manière d’assurer ses arrières…