OL : Garcia prolongé ou écarté ? Aulas donne un nouvel indice

Dans : OL.

Bientôt en fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur Rudi Garcia devra attendre la fin de la saison pour connaître son sort. Mais les déclarations de son président Jean-Michel Aulas peuvent le rendre optimiste.

La discours de Jean-Michel Aulas a bien changé sur le cas Rudi Garcia. Interrogé en novembre dernier sur l’avenir de son entraîneur en fin de contrat, le président de l’Olympique Lyonnais avait clairement laissé entendre qu’une prolongation n’était pas prévue. Mais trois mois plus tard, le dirigeant, apparemment satisfait du travail réalisé, donne la tendance inverse. Nouvel exemple en conférence de presse ce mercredi, lorsque JMA s’est dit ouvert à la signature d’un nouveau bail.

« Le staff reste en place jusqu'au 30 juin et jusqu'à la fin de cette saison mais il est possible qu'il soit renouvelé, a confié le patron du club rhodanien. J'ai toujours dit que l'on discuterait à la fin de l'année en cours pour savoir quelles seraient les possibilités pour le futur. Une qualification en Ligue des Champions ou un titre apporteraient un certain nombre de réflexions à notre ligne de conduite. » La réponse du président lui fait sûrement plaisir mais pour le moment, il n’est pas question pour Rudi Garcia de s’enflammer.

Garcia n’en dit pas plus

« Je me suis déjà exprimé. Je n'ai rien à rajouter. Les choses sont claires. Rien ne varie d'un iota. Si le président vous parle, ça suffit, c'est le plus important, a réagi le coach de l’actuel troisième de Ligue 1. On se parle, évidemment. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en termes de management. Ce ne serait pas intelligent de ne pas parler avec lui. C'est toujours intéressant de discuter avec lui sur les ressorts psychologiques notamment. Cela ne vous aide pas sur la prolongation… » En effet, il faudra bien attendre la fin de saison pour en savoir plus.