OL : Ferland Mendy vendu au mercato d'hiver ? Une offre arrive !

International français depuis peu, Ferland Mendy est un joueur qui a la cote en Europe. Et pour cause, son profil de défenseur très offensif a d’ores et déjà séduit le FC Barcelone, qui pourrait voir d’un bon œil son arrivée cet été afin de concurrencer Jordi Alba. Mais en Espagne, un autre cador serait désormais en position de faire une offre à Lyon pour l’ancien joueur du Havre. En effet, Le 10 Sport révèle que l’Atlético Madrid est très intéressé par Ferland Mendy, notamment en cas de départ de Lucas Hernandez.

Le champion du monde 2018 est la priorité du Bayern Munich, qui a déjà recruté Benjamin Pavard pour l’été prochain. Et du côté des Colchoneros, on se prépare donc logiquement à perdre celui qui est capable d’évoluer en défense centrale, mais qui était surtout le latéral gauche titulaire de Diego Simeone. Tous ces transferts ne devraient évidemment pas intervenir cet hiver, mais ont davantage de chances d’aboutir cet été. Même si le média n’exclut pas un transfert de Ferland Mendy durant le mois de janvier, en cas d’offre XXL de la part de l’Atlético Madrid. La situation sera donc à surveiller de près pour les observateurs du club rhodanien…