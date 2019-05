OL : Ferland Mendy au Real Madrid, c’est plus que bouillant

Dans : OL, Mercato, Liga.

Ce n’était pas forcément le premier transfert prévu par l’Olympique Lyonnais et son président Jean-Michel Aulas, mais Ferland Mendy se rapproche à grands pas d’une signature au Real Madrid. Le Parisien explique ce jeudi que le défenseur a trouvé un accord avec le club merengue pour un contrat longue durée, et que celui entre les deux clubs est désormais imminent. L’OL en serait à finaliser les détails de l’accord total, qui provoquerait donc un premier départ à un montant pour le moment non révélé.

Mais entre la valeur du joueur, sa marge de progression, le désir de Zidane de l’avoir sous sa coupe, et le fait que l’OL a prévenu que les départs seraient limités, le prix devra être convaincant. La presse espagnole évoquait un montant entre 35 et 40 ME, tandis que Juninho aurait été informé dès son arrivée qu’il fallait désormais se pencher sur le recrutement d’un arrière gauche pour combler le départ de l’ancien havrais.