OL : Dragué par Chelsea, Fekir va bien prolonger à l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Souvent annoncé sur le départ, Nabil Fekir est toujours un joueur de l’OL, au moment où le champion du monde retrouve le chemin de l’entraînement.

Et selon les informations de L’Equipe, il y a désormais de grandes chances que le capitaine rhodanien dispute une saison supplémentaire au sein de son club formateur. Pourtant, outre Liverpool, plusieurs formations se sont intéressées à lui de manière très concrète durant l’été. « En Angleterre, son profil plaît à Manchester United et surtout à Chelsea. Mais aucune manœuvre n’a été lancée par l’un de ces deux clubs » explique le quotidien national dans son édition du jour.

Ainsi, on se dirige clairement vers une prolongation de contrat à Lyon pour l’international français. « Davantage pour protéger les intérêts de son club formateur, alors que son contrat arrive à son terme en juin 2020 et qu’il entretient une vraie relation de confiance avec ses dirigeants, au même titre que son agent Jean-Pierre Bernès ». Autrement dit, Fekir devrait rester et prolonger, pour quitter le club dans un an. Un plan qui semble convenir à tout le monde. En espérant pour les supporters rhodaniens que le gaucher de 25 ans soit au même niveau que la saison dernière. Cela serait forcément d’une grande aide pour arracher une nouvelle place sur le podium.