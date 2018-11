OL : Des premiers indices de taille sur la future destination de Ndombele

Dans : OL, Mercato, Premier League, PSG.

Dans l’un des innombrables messages laissés par son président sur les réseaux sociaux, Tanguy Ndombele a certainement appris qu’il pourrait choisir sa destination l’été prochain.

Le milieu de terrain qui explose totalement en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, a de grandes chances de quitter l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison. Les grands clubs, qui étaient prêts à mettre 50 ME pour le faire venir lors de l’été 2018, pourraient devoir s’approcher des 80 ME afin de faire venir l’ancien amiénois, recruté par l’OL pour 8 ME en 2017. Si le nouvel international français estime qu’il est temps de quitter le Rhône, le choix devrait être copieux. Manchester City et Tottenham sont très intéressés par ses services, et ont forcément les moyens de le convaincre financièrement. Surtout que Ndombele apprécie le championnat anglais, compact et rythmé.

Mais selon L’Equipe, le milieu de terrain confie régulièrement à ses proches qu’il adore jouer au Parc des Princes, et que l’intérêt du PSG ne le laisse pas insensible. Toutefois, l’équation semble pour le moment impossible à résoudre. Paris a besoin d’un joueur à ce poste pour cet hiver et possède une enveloppe limitée, tandis que Ndombele n’envisage un départ qu’en juin, pour ne pas casser le rythme de sa belle saison et avoir un choix plus large. De même, si l’OL ne s’opposera pas à son transfert en fin de saison, s’affaiblir aussi dangereusement en hiver n’est clairement pas prévu au programme.