OL : Depay veut partir, Riolo désigne Aulas comme responsable !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Memphis Depay rêve du Bayern, du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain. C’est tout du moins ce que le Néerlandais a confié au détour d’une interview accordée à un magazine de son pays. Choquante pour certains observateurs, moins pour d’autres, cette polémique a le mérite de faire ressortir différents points de vus. Et celui de Daniel Riolo est assez surprenant. Car sur l’antenne de RMC Sport, le journaliste a confié que selon lui, Jean-Michel Aulas était en partie responsable de l’état d’esprit très moyen de sa star. A force de se considérer comme un petit club de province, comme il l’avait déclaré avant un match de Ligue des Champions, le patron de l’OL finirait-il par convaincre ses propres joueurs qu’ils ne sont pas dans un grand club ?

« Dans cette déclaration, il y a aussi la réponse à quelque chose que je déplore du côté de Lyon. C’est ce que club qui a beaucoup de moyens, n’affiche plus ce qu’il a envie d’être. A chaque fois que Jean-Michel Aulas parle de l’OL, on a l’impression qu’il parle d’un petit club. Cela fini par déteindre dans la tête de ses recrues hautes-gammes comme Memphis Depay… A chaque fois qu’on entend parler de Lyon, c’est pour se demander quand Fekir va partir, combien Ndombélé va rapporter au club quand il va partir, etc… On parle d’un grand club avec un stade magnifique dans une ville magnifique, et à chaque fois qu’on en entend parler, c’est au sujet d’éventuels départs. Ce n’est pas normal ! » s’est agacé un Daniel Riolo visiblement très remonté sur le sujet, et qui en veut à Jean-Michel Aulas pour son manque d’ambition. On attend maintenant avec impatience la réaction du président lyonnais…