OL : Depay sommé de briller à l'OL avant de rêver d'un grand club

En dévoilant son intention de quitter l’Olympique Lyonnais pour un club du Big 5 européen l’été prochain, Memphis Depay a lâché une petite bombe qui ne manque pas de faire réagir. Si de son côté, Jean-Michel Aulas refuse d’accabler l’international néerlandais et estime même qu’il est normal que ce dernier ait de l’ambition pour sa carrière, plusieurs observateurs s’y donnent à cœur joie pour critiquer la communication du buteur lyonnais. Dans ses colonnes, le journal L’Equipe a ainsi rappelé au charismatique attaquant de l’OL qu’il avait tout intérêt à retrouver son meilleur niveau dans la capitale des Gaules avant de rêver du PSG ou du Bayern Munich.

« Le Depay actuel est en retrait de celui qui avait porté l’OL au printemps dernier. Cette saison, ses statistiques correctes (5 buts et 7 passes en L1) masquent une irrégularité criante, pas vraiment en rapport avec ses ambitions proclamées. Il avait d’ailleurs commencé par entamer la préparation avec six jours de retard sur le reste du groupe et avait été sanctionné par le club. Ces dernières semaines, il est d’ailleurs poussé couloir gauche pour faire de la place à Moussa Dembélé. Parce que l’international espoirs français monte en puissance. Mais aussi car pour l’instant, l’option Memphis Depay en pointe donne des résultats trop intermittents » explique Régis Dupont, pas tendre avec celui qui pense visiblement plus à quitter l’OL que de gagner en régularité dans ses performances…