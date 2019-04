OL : Depay ne mérite pas Lyon, Dugarry le pousse dehors !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Buteur contre Angers vendredi soir, Memphis Depay vit peut-être ces dernières semaines à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, l’international néerlandais a répété à de multiples reprises que son ambition était de signer dans un club d’un niveau supérieur. Une attitude détestable aux yeux de Christophe Dugarry, lequel a estimé sur RMC Sport que l’Olympique Lyonnais devait vite se séparer d’un joueur à la mentalité bien douteuse. Pour l’ancien attaquant des Bleus, Memphis ne mérite même plus de porter le maillot de l’Olympique Lyonnais au vu de son état d’esprit.

« Je souhaite que Memphis parte, et très vite. Ce garçon ne s’est jamais inscrit dans le projet lyonnais. Il a pris l’Olympique Lyonnais comme un tremplin. Cela ne l’intéresse pas de jouer en Ligue 1, c’est grave parce que c’est le joueur qui décide. Il s’en fiche et se prend pour un autre. Pour lui tout est trop petit en Ligue 1. Il n’a pas la bonne attitude, il ne veut pas être un leader. Il est obligé d’être poussé par tout le monde, que ce soit les supporters, son entraîneur ou son président » a lâché dans des propos rapportés par FootRadio.com un Christophe Dugarry qui n’a jamais eu une grande pitié pour les joueurs à l’état d’esprit douteux. Balotelli et Ben Arfa peuvent en témoigner…