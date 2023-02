OL : Dembélé le seul à sourire, il a ses raisons

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL s'est raté vendredi soir à Auxerre. Face au 19e de Ligue 1, les Lyonnais ont perdu 2-1 après une prestation insipide. Unique buteur lyonnais de la soirée, Moussa Dembélé a été l'un des rares joueurs à tirer du positif de la rencontre.

Une brutale rechute. Après une bonne petite série d'invincibilité en Ligue 1 et en coupe de France, l'OL est retombé dans ses travers à Auxerre vendredi soir. Les Lyonnais ont raté leur match et concédé une défaite très gênante dans leur objectif de remontée au classement. Les places européennes sont encore bien loin et elles risquent de l'être longtemps au vu des prestations individuelles des joueurs lyonnais. Rares ont été les satisfactions à l'Abbé-Deschamps. Remplaçant d'Alexandre Lacazette au coup d'envoi, Moussa Dembélé n'a pas beaucoup pesé sur les débats mais il pouvait sourire plus facilement que ses coéquipiers.

Dembélé a marqué son premier but en 6 mois !

L'attaquant a inscrit l'unique but de l'OL en Bourgogne d'une tête puissante. Pour un avant-centre, inscrire un but n'est jamais anodin même en cas de revers. Mais, pour Dembélé, cette réalisation était vraiment vitale. En effet, il n'avait plus fait trembler les filets adverses depuis la réception d'Angers (5-0) en Ligue 1, le 3 septembre dernier ! Une disette longue de près de six mois toutes compétitions confondues.

🔥 Moussa Dembélé retrouve le chemin des filets. Le numéro 9 de l'OL ouvre le score de la tête. https://t.co/XpL8CnOX4S pic.twitter.com/9xazmKZkLS — RMC Sport (@RMCsport) February 17, 2023

Pendant cette période, Dembélé a connu des blessures, a subi les choix de ses entraîneurs et a vécu la trêve. Toutefois, il a disputé 17 rencontres sans trouver la faille. De quoi l'affecter personnellement au fur et à mesure des semaines. Cela s'était vu contre Lens le dimanche précédent dans un match où il avait raté trois duels contre Brice Samba en fin de match. Les supporters lyonnais espéreront que ce but auxerrois relancera leur joueur alors que ce dernier devra encore suppléer Alexandre Lacazette à Angers, samedi prochain.