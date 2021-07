OL : Dembélé bientôt rejoint par un attaquant de prestige !

Dans : OL.

Prêté six mois à l'Atlético Madrid, Moussa Dembélé semblait devoir repartir en Espagne pour une nouvelle saison chez les Colchoneros. Mais Jean-Michel Aulas a inversé la tendance et l'associera à un renfort d'envergure.

L’été avait commencé chaudement pour Moussa Dembélé, puisque l’attaquant lyonnais avait très fermement démenti une information du Progrès qui affirmait que l’attaquant de 25 ans avait fait savoir à l’Olympique Lyonnais qu’il ne voulait pas s’éterniser au Groupama Stadium. Une fois cette histoire réglée, il fallait tout de même décider si un nouveau prêt à l’Atlético Madrid était envisageable, Diego Simeone ayant apprécié le comportement du joueur lyonnais pendant les six mois passés au club, malgré son manque de réussite. On en était là de cet dossier, Dembélé montrant en amical qu’il n’avait rien perdu de sa réussite, puisqu’il a signé un doublé contre Bourg-en Bresse, avant que Jean-Michel Aulas ne décide de s’en mêler.

Selon L’Equipe, le président de l’OL a reçu Moussa Dembélé pendant une heure et il lui a courtoisement et efficacement fait savoir que Peter Bosz l’appréciait et qu’il comptait sur lui, sauf si une offre « intéressante » pour les deux parties parvenait à Lyon. Le rendez-vous avec Jean-Michel Aulas a permis à l’ancien attaquant du Celtic de crever l’abcès qui avait abouti à son départ pour Madrid au mercato d’hiver. De plus, Peter Bosz a lui aussi tenu à discuter avec Dembélé afin de lui faire savoir qu’il aura la possibilité de briller dans cet Olympique Lyonnais offensif que l’entraîneur néerlandais veut mettre en place. Résultat, Moussa Dembélé n’est plus autant déterminé à quitter l’Olympique Lyonnais pour repartir à l’Atlético Madrid.

En conservant Dembélé dans son effectif, l'OL n'a cependant pas finalisé sa ligne offensive, le quotidien sportif précisant que Juninho cherche un attaquant « d’envergure » afin de renforcer l'effectif de Bosz. Mais les supporters lyonnais devront patienter un peu, puisque ce joueur n'arrivera que dans la deuxième partie du mercato, une fois que le club rhodanien aura joué quelques matchs.