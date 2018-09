OL : Dembélé à Lyon, Rodgers fait son rageux

Dans : OL, Mercato.

C’est souvent le cas avec les transferts de dernière minute, tout ne se fait pas forcément dans les règles, ou du moins de manière respectueuse.

Ainsi, Moussa Dembélé ne l’a pas caché, il a clairement forcé son départ du Celtic FC pour rejoindre l’OL vendredi dernier, pour le dernier jour du marché des transferts. Il a boudé l’entrainement matinal, a envoyé des messages sur les réseaux sociaux sur les promesses non tenues de ses entraineurs et a évoqué le manque de loyauté de ses dirigeants. Autant dire que, sans son transfert à l’OL, les choses auraient pu mal se passer pour la suite de la saison. Et c’est forcément cette perspective qui a incité le club écossais à dire oui à l’offre lyonnaise. Un peu avec la gueule de bois, Brendan Rodgers, l’entraineur du Celtic FC, est revenu sur ce passage en force de Dembélé.

« Cet épisode a été vraiment décevant. J’ai eu une relation proche avec Moussa. Je l’ai poussé à venir ici au Celtic, avec un plan pour continuer à grandir. Il était impatient d’aller là-bas évidemment. Nous voulions le conserver parce que nous n’avons aucune autre solution. Mais quand une ligne est franchie, au niveau de l’attitude… J’ai vécu cette situation assez souvent pour savoir comment la gérer. Il y a beaucoup d’intégrité ici, au sein du staff et de l’équipe dans notre manière de travailler, a continué Rodgers. Je comprends le modèle ici au Celtic : accueillir des talents, les développer et, ensuite, les laisser partir. Mais beaucoup de choses ont été dites et ce n’était ni sympathique ni vrai », a déploré le manager nord-irlandais, qui n’a clairement pas aimé les messages accusateurs de Dembélé à son égard. Toutefois, Rodgers a décidé désormais de tourner la page, souhaitant même « bonne chance » à son ancien attaquant désormais à l’OL.