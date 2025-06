OL ‍: Danilo refuse de signer une clause imposée par Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Cité comme proche de l'Olympique Lyonnais, Danilo, le joueur brésilien de Nottingham Forrest a refusé une clause que John Textor exige d'imposer dans son contrat. Le dossier pourrait capoter à cause de cela.

Entre John Textor, patron d'Eagle Football Group, et Evangelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest, on a désormais pris l'habitude de faire des petites opérations au mercato. Tandis que cette année, on prête l'intention au club de Premier League de faire signer trois joueurs de Botafogo, Evangelos Marinakis aurait lui accepté de vendre Danilo à l'Olympique Lyonnais. Le milieu défensif brésilien de 24 ans ne s'opposera pas à un transfert vers le club de Ligue 1, mais la presse brésilienne révèle que Danilo a fermement refusé une condition que John Textor souhaitait intégrer dans son futur contrat avec l'OL. En effet, le propriétaire américain de Lyon et de Botafogo réclame que Danilo accepte un possible futur transfert à Botafogo. Le joueur de Nottingham Forest a refusé de signer affirme Raisa Simplicio, journaliste brésilienne proche du clan Danilo.

Textor impose une clause à Danilo

Le milieu de terrain de Nottingham Forest ne dira pas non à un retour au Brésil, mais il ne le fera qu'à Palmeiras, le club qui l'a révélé. « John Textor, a mis sur la table la possibilité d'une clause pour que Danilo soit transféré à Botafogo, à un moment donné du contrat, ce qui ne plaît pas au joueur, qui a déclaré que dans le football brésilien, il priorise un retour à Palmeiras », précise la journaliste de Goal Brasil. De quoi compliquer l'opération entre Nottingham Forest et l'Olympique Lyonnais, car forcément, le propriétaire américain de l'OL souhaite avoir les mains libres afin de faire des opérations entre ses différents clubs. A voir si Danilo acceptera finalement de revenir sur cette position pour l'instant ferme. Si ce n'est pas le cas, les chances de voir le Brésilien sous le maillot de Lyon sont faibles.