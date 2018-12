OL : Daniel Riolo entraineur de Lyon pour taper le Barça, l'énorme défi

Dans : OL, Ligue 1.

Très souvent critique à l’égard de Lyon, et plus particulièrement de son président Jean-Michel Aulas, Daniel Riolo n’épargne en général pas Bruno Genesio.

Même s’il a déjà rencontré personnellement l’entraineur à plusieurs reprises et avoue apprécier l’homme, le journaliste de RMC a toutefois bien fait comprendre depuis le temps que le technicien lyonnais n’avait selon lui pas le niveau pour entrainer une telle équipe. Des piques incessantes qui ont fini par faire réagir l’ancien milieu de terrain. Dans une émission sur OL TV, Bruno Genesio a invité Daniel Riolo à venir passer quelques jours pour entrainer Lyon. « Je pense que Riolo est quelqu’un d’un petit peu rêveur, il rêve du football où l’équipe a 100% de possession, fait 45 passes avant de marquer un but, où il n’y a que des joueurs techniques. Il faut qu’il vienne entraîner 3-4 jours sur un terrain, avec un survêtement et des crampons. Ce serait assez marrant d’ailleurs. Je l’invite s’il veut venir. Tiens Daniel, si tu veux venir, tu viens quand tu veux mon petit Daniel! Je l’invite vraiment. Il va mettre en application toutes ses bonnes idées », a envoyé l’entraineur de l’OL, sourire en coin.

Un message bien évidemment pris au pied de la lettre par le polémiste. « Evidemment que j’y vais ! Non seulement j’accepte, mais je le remercie. On a échangé deux ou trois fois. Il sait, et c’est pour ça qu’il l’a dit sur ce ton, que c’est quelqu’un que j’aime bien, pour qui j’ai une vraie affection. Ça m’embête un peu parce qu’on va finir par devenir amis. J’irai et en retour il fera une ou deux émissions avec nous pour voir comment il est comme consultant. J’ai toujours défendu que chacun à son métier. Je suis content d’accepter. J’ai réfléchi et j’ai monté quelque chose qui pourra lui servir (contre Barcelone). Je lui en parlerai », a renvoyé un Daniel Riolo visiblement impatient d’appliquer ses nombreuses idées théoriques, à la pratique sur le centre d’entrainement de l’Olympique Lyonnais.