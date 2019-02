OL : Coup de théâtre dans ce riche secteur avant le mercato

Dans : OL, Mercato.

Dans un choix qui avait surpris tout le monde l’été dernier, l’Olympique Lyonnais avait fini par accepter la présence de trois joueurs au poste d’arrière droit.

Cela avait profité à Rafael en début de saison, avant de voir Léo Dubois revenir en force ces dernières semaines. La blessure du Brésilien a facilité ce turn-over qui ne concerne quasiment pas Kenny Tete. Considéré comme un élément d’avenir à sa signature en provenance de l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais se contente de peu, et pourrait finir par en payer le prix.

En effet, même si Rafael arrive à la fin de son contrat, l’OL a plutôt comme ambition de prolonger l’ancien de Manchester United dans les semaines à venir selon Radio Scoop. Une tendance qui peut bien sûr encore évoluer, mais qui démontre que Rafael a marqué des points avec son attachement à Lyon et son jeu très volontaire. De son côté, Tete pourrait ainsi être vendu et rapporter une somme non négligeable aux Lyonnais, qui ont dépensé 3 ME pour le faire venir en 2017.