OL : Cornet met City à ses pieds, et reçoit une offre le lendemain !

Dans : OL, Mercato.

Incroyable timing. Au lendemain de son doublé face à Manchester City en Ligue des Champions et des félicitations de Pep Guardiola à son égard, Maxwel Cornet avait rendez-vous tôt mercredi matin avec ses dirigeants. Une entrevue prévue de longue date et destinée à évoquer son avenir, à l’OL ou ailleurs. Vincent Ponsot, directeur général adjoint juridique, et Florian Maurice, le boss du recrutement, ont ainsi reçu le héros de la veille. Impossible de dire si cela était prévu de longue date ou si sa performance face aux champions d’Angleterre a pesé dans la balance, mais l’ancien messin s’est vu proposer une prolongation de contrat avec un salaire revu à la hausse.

Une offre qui allait encore plus haut que celle effectuée en septembre, après le marché des transferts, quand l’OL souhaitait blinder un joueur pourtant annoncé sur le départ et retenu à la dernière minute. Au niveau salaire, l’international ivoirien n’aurait pas grand chose à redire à la proposition lyonnaise affirme L’Equipe, mais c’est plutôt en ce qui concerne le sportif que cela coince. Très peu utilisé par Bruno Genesio, jamais titularisé à part contre Manchester City, Cornet ne se voit pas vraiment s’engager sur le long terme sans un temps de jeu plus conséquent. Cela peut se comprendre, et les prochaines semaines seront donc décisives, à l’heure où Cornet a quand même marqué des points par rapport à Traoré ou Dembélé, qui sont en chute libre ces dernières semaines.