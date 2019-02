OL : Cornet en a ras le bol et menace Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Djibril Mandefu, l'agent de Maxwel Cornet, n'a pas hésité à menacer les dirigeants de l'Olympique Lyonnais.

C'est vrai, Maxwel Cornet a fait rêver le public du Groupama Stadium cette saison. Auteur de deux grandes performances face à Manchester City en phase de groupes de la Ligue des Champions, avec trois buts, Maxwel Cornet n'a pourtant pas confirmé derrière. La faute à un manque de temps de jeu, sachant qu'il n'a été titulaire qu'à quatre reprises cette saison en Ligue 1. Preuve que Bruno Genesio ne compte pas trop sur l'international ivoirien, lui préférant Bertrand Traoré. Dans cette situation compliquée à vivre pour l'attaquant de 22 ans, son agent a donc décidé de monter au front pour défendre son poulain.

« Il n’est pas content d’être remplaçant, c’est un compétiteur qui a montré lors de ce match contre Manchester City qu’il est capable d’évoluer à un certain niveau. Il aurait aimé avoir la possibilité de répéter ça un peu plus souvent en championnat pour pouvoir montrer qu’il est un joueur avec du talent. En étant jeune, il évoluait avant-centre et il marquait énormément de buts. Quand tu sors de telles performances, ce que tu espères, c’est de pouvoir enchaîner. Aujourd’hui, on ne va pas se mentir, il n’est pas satisfait de son temps de jeu et du sort qui lui est réservé actuellement. Il s’accroche, il se bat, il ne baisse pas les bras. Pour la prolongation, c’est un peu statu quo pour l’instant. Forcément, on regarde toute éventualité. Le départ peut très bien arriver. On ne va pas aller n’importe où non plus. C’est un garçon qui est quand même assez courtisé. Je pense qu’il y aura certainement des clubs qui vont taper à la porte. On verra aussi ce que Lyon compte faire avec lui », a précisé, dans Breaking Sport, Djibril Mandefu, qui sait que Cornet a de quoi mettre la pression sur l'OL, vu que des clubs comme Wolfsburg, Séville ou Watford sont prêts à le recruter.