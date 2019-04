OL : Cet attaquant explose en L1, Lyon est bien dessus !

Dans : OL, Mercato, EAG.

C’est le buteur qui monte en cette fin de saison, au moment où son équipe est malheureusement bien partie pour descendre.

L’En Avant Guingamp se prépare en effet à perdre son jeune attaquant Marcus Thuram, qui a fait quelques misères aux défenses de Ligue 1 et a même impressionné certains de ses adversaires au Paris Saint-Germain. Mais c’est l’Olympique Lyonnais qui a avancé ses pions dernièrement, et pas uniquement en allant superviser à plusieurs reprises le fils de Lilian Thuram comme révélé le week-end dernier.

En effet, selon Yahoo Sports, le club rhodanien a bien entamé discussions avec le clan de l’international espoirs, avec déjà des retours positifs laissant entendre qu’un transfert était possible. A 21 ans, Marcus Thuram souhaite continuer sa carrière en Ligue 1, et le faire à Guingamp semble désormais mal entamé, même en cas de maintien. Toutefois, l’attaquant possède un contrat jusqu’en juin 2020, et donc une dernière année à faire valoir. Cela pourrait permettre au club breton de réclamer une somme supérieure à 10 ME, surtout que d’autres formations, en France comme en Europe, suivent bien évidemment le musculeux buteur de près.