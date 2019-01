OL : Ces cinq joueurs qui font saliver Aulas au mercato

Dans : OL, Mercato.

L’hiver s’annonce plutôt calme à Lyon, mais le club rhodanien a parfois profité de cette période pour préparer son futur recrutement. L’idée trotte toujours dans la tête de Jean-Michel Aulas qui aime bien devancer ses concurrents et se positionner sur certains dossiers pendant une période inattendue. Le président lyonnais a récemment confirmé qu’il étudiait dès à présent l’idée de « faire des opérations » en vue de la saison, et il a déjà quelques idées pour cela. Selon Le Progrès, il y a cinq noms qui peuvent déjà être mis sur la liste, dans des profils et des situations bien différents.

Nicolas Pepe est un joueur qui plait énormément à la cellule de recrutement lyonnaise, qui supervise régulièrement Lille, comme l’a reconnu Jean-Michel Aulas. Car il faut dire qu’au LOSC, le puissant défenseur Adama Soumaoro est également bien noté par les recruteurs, surtout avec cette solide saison du club nordiste. En défense, un pari plus osé pourrait aussi se faire avec l’intérêt pour Marcos Senesi, jeune défenseur central de San Lorenzo considéré comme l’un des grands espoirs argentins à ce poste. Au milieu de terrain, le profil d’Hector Herrera, joueur mexicain du FC Porto, captive et le fait qu’il soit libre en fin de saison a de quoi faire saliver. Enfin, en attaque, le quotidien régional annonce qu’Olivier Giroud est toujours un élément d’expérience que Jean-Michel Aulas aimerait beaucoup ajouter à l’avenir à son effectif. Cela tombe bien, le champion du monde sera aussi libre au mois de juin.