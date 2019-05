OL : Ce Lyonnais fait saliver le PSG, et ce n’est pas Ndombélé

Dans : OL, Mercato, PSG.

Le marché des attaquants de pointe s’annonce encore une fois copieux cet été, tant plusieurs clubs européens cherchent la bonne pioche à ce poste.

Le Paris Saint-Germain possède en son sein un buteur efficace en la personne d’Edinson Cavani, mais le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale ne fait plus l’unanimité après une saison en demi-teinte. L’idée de sa vente à un an de la fin de son contrat fait son chemin, et cela explique aussi pourquoi Antero Henrique reste attentif dans ce secteur de jeu. Cela tombe, un avant-centre français lui est proposé à l’heure actuelle par Pini Zahavi, affirme L’Equipe. Il s’agit de Moussa Dembélé, dans l'écurie de l'agent israélien, et qui a su gagner sa place et convaincre tout le monde à l’Olympique Lyonnais. Il n'est pourtant pas spécialement pressenti sur le départ à l'heure actuelle.

Acheté 22 ME l’été dernier, l’international espoir possède des courtisans sérieux, à l’image de l’Atlético Madrid, mais aussi de Manchester United qui se prépare à perdre Romelu Lukaku. De quoi faire gonfler le prix de l’ancien du Celtic Glasgow, qui reste un enfant de Paris et pourrait donc être tenté de rejoindre son club formateur. Pour cela, le prix évoqué est désormais de 50 ME. Et même si Jean-Michel Aulas ne table pas sur son départ cet été, une telle opération financière pourrait permettre à l’OL d’avoir une enveloppe incroyablement copieuse pour recruter.