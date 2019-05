OL : Ce dossier du mercato est en train de devenir un fiasco

Dans : OL, Mercato.

Considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur gardien de notre championnat, Anthony Lopes réalise une saison de premier choix.

S’il n’a plus le brassard de capitaine, le gardien portugais est un leader du groupe et un élément décisif à bien des égards. Un statut de cadre qu’il compte bien voir être répercuté sur sa fiche de paye, pour la prolongation qu’il négocie depuis désormais de longs mois avec son club. Mais Jean-Michel Aulas peut aussi avoir la main ferme en ce qui concerne les discussions, et cela commence à prendre une mauvaise tournure. Selon Christian Lanier, journaliste au Progrès qui suit le dossier de près, l’éventuelle prolongation de contrat est très loin d’être signée.

« Pour Anthony Lopes, actuellement, les négociations n’aboutissent pas et semblent difficiles. Il y a un gros écart entre les positions. Selon ses agents, il ne serait pas assez payé compte tenu de ce qu’il propose et incarne à l’OL. Les deux parties sont éloignées », a souligné le journaliste, qui sait bien que la situation peut s’envenimer et provoquer quelques tensions cet été. Car en juin, Anthony Lopes sera à un an de la fin de son contrat, et Jean-Michel Aulas a démontré par le passé qu’il n’aimait pas que ses cadres arrivent dans cette situation. Il ne reste plus qu’à allonger la monnaie…