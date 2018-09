OL : Ce domaine au mercato où Lyon torpille le PSG et l’OM

Dans : OL, Mercato, OM, PSG.

La saison est encore longue mais cela fait un mois que le marché des transferts a fermé ses portes.

Et cela vaut bien un petit bilan effectué par Christophe Dugarry. Plutôt que de se pencher immédiatement sur l’efficacité des recrues, le champion du monde 1998 a décidé de souligner le travail effectué par les dirigeants, et notamment les responsables du recrutement. Et pour le consultant de RMC, il faut souligner la qualité des achats effectués par Florian Maurice, recruteur en chef de l’Olympique Lyonnais. Quasiment autodidacte dans ce domaine, l’ancien buteur monte en puissance au fil des années et parvient à réaliser de très jolis coups. De quoi rendre jaloux l’OM et le PSG.

« A Lyon, ce recrutement me plait et je trouve que le pourcentage de réussite est bon depuis que Florian Maurice est aux manettes. Je trouve qu’il fait du bon travail. A Marseille, on a Zubizarreta qui arrive du Barça, qui a des réseaux, qui connait tout le monde, qui a le bras long, mais on attend toujours sa pépite. On parle aussi d’Henrique au PSG, l’ancien de Porto, qui fait gagner de l’argent à tout le monde et fait venir des joueurs incroyables. Pour le moment, c’est plus que raté à Paris. Florian Maurice, est un ancien très bon joueur, qui travaille beaucoup et qui arrive à trouver des pépites qui font du bien et qui améliorent son équipe. Dembélé, et Denayer, ce sont des bons choix. L’OM a acheté Caleta-Car pour le double de Denayer. Maurice travaille bien, Traoré c’est bien joué à 10 ME. Tout ça, c’est bien vu », a souligné un Christophe Dugarry qui estime que l’OL a trouvé son chef du recrutement pour le long terme avec Florian Maurice, ce que Jean-Michel Aulas a bien compris depuis longtemps.