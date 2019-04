OL : Ce départ au mercato flinguerait Aulas et Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

La saison dernière, Jean-Michel Aulas n’avait pas du tout aimé le départ de Willem Geubbels pour l’AS Monaco.

A seulement 16 ans, le jeune attaquant formé à l’Olympique Lyonnais avait tout de même rapporté 20 ME, avant de disparaître de la circulation en raison de pépins physiques. En ce printemps 2019, le président lyonnais n’a pas envie de vivre la perte d’un autre grand talent annoncé de son centre de formation. A seulement 15 ans, Rayan Cherki émerveille au sein des équipes de jeunes du club, se faisant même un nom dans la relevée Youth League de l’UEFA. L’OL cherche à lui faire signer un premier contrat professionnel qui entrerait donc en vigueur au mois d’août, à l’âge de ses 16 ans. Mais comme souvent, de nombreux clubs sont déjà dessus et la fin de son accord de non-sollicitation intéresse notamment le Real Madrid, avec qui la rumeur d’un accord a été diffusée sur les réseaux. Pour le moment, il n’en est rien, mais le risque est grand et Jean-Michel Aulas se démène.

« Le perdre serait un énorme coup dur mais le président a commencé à faire des efforts conséquents pour le conserver, comparables à ce qu'il avait consenti pour Willem Geubbels au moment où lui avait déjà des apparitions en match officiel », a souligné à L’Equipe un membre du club qui suit le dossier, et pour qui ce nouveau départ prématuré serait un coup dur et un mauvais signal. Depuis des années, l’OL a en effet mis en avant sa capacité à former de jeunes talents et à les accompagner jusqu’au bout, en les vendant seulement une fois qu’ils ont apporté leur écot – et vu leur valeur augmenter – à l’équipe première.