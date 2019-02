OL : Ce défenseur de 17 ans dit oui à l'OL, le mercato est lancé

Depuis le début de la saison, Jason Denayer s’est indiscutablement imposé comme le patron de la défense lyonnaise. Recruté en provenance de Manchester City cet été, l’international belge s’est rapidement adapté, et fait le bonheur du staff rhodanien. Mais l’été prochain, le recrutement d’un nouveau défenseur central sera nécessaire afin de concurrencer Marcelo, et d’étoffer un peu plus l’effectif à la disposition de Bruno Genesio. En ce sens, les dirigeants lyonnais seraient en contacts très avancés avec Gilberto Gega, jeune défenseur central de 17 ans.

A en croire les informations du média grec Sportime, le jeune défenseur central de l’AEK Athènes est séduit par le projet lyonnais. Il devrait ainsi se rendre en France dans le mois à venir afin de finaliser les derniers détails de son engagement avec l’actuel 3e de Ligue 1. Qui enregistrerait donc (déjà) son premier renfort de l’été 2019-2020. Une bonne nouvelle pour l’état-major lyonnais, qui avait décidé de ne pas toucher à son effectif cet hiver, malgré une volonté de se renforcer en défense. Reste maintenant à voir qui fera ses valises dans ce secteur de jeu, Jérémy Morel ou encore Mapou Yanga-Mbiwa manquant cruellement de temps de jeu depuis le début de la saison.

Olympique Lyonnais scout AEK Athens' 17yo centre back Gilberto Gega. According to our sources in @sportimegreece his transfer in France is really close @scoutsattending #AEK #olyonnaishttps://t.co/kSqe7B9vAb