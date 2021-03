OL : Camilo, un deuxième bug signé Juninho quitte Lyon

Dans : OL.

Après Jean Lucas, prêté au Stade Brestois cette saison, un autre joueur brésilien déniché par Juninho fait ses valises. Cependant, Camilo ne devrait jamais revenir à Lyon.

Recruté par l’Olympique Lyonnais pour 2ME au mercato d’hiver 2020 à la demande de Juninho, qui l’avait découvert à Ponte Preta, au Brésil, Camilo Reijers de Oliveira, connu sous le nom de Camilo, ne laissera aucune trace dans l’histoire de l’OL. En effet, un peu plus d’un an après sa signature jusqu’en 2024 avec le club de Jean-Michel Aulas, le milieu offensif quitte l’Olympique Lyonnais et retourne dans son pays. Contrairement à Jean Lucas, prêté au Stade Brestois où il donne plutôt satisfaction, Camilo ne restera donc pas en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de son jeune joueur, lequel évoluera dans l’élite du football brésilien, et ce prêt pourrait se transformer en transfert définitif.

Camilo part de Lyon et rentre au Brésil

« L’Olympique Lyonnais informe du prêt de Camilo Reijers de Oliveira jusqu’au 31 décembre 2021 au club brésilien de Cuiabà Esporte Clube, promu cette année en Serie A.Ce prêt est assorti d’une option d’achat de 2,9ME ainsi que d’un intéressement de 30% sur un éventuel transfert. Le milieu de terrain de 22 ans, arrivé en janvier 2020 et sous contrat à l’OL jusqu’au 30 juin 2024, découvrira pour la première fois la Serie A brésilienne, après avoir évolué sous les couleurs de Ponte Preta en 2019 (Serie B). L’Olympique Lyonnais remercie Camilo pour son implication, son état d’esprit irréprochable et lui souhaite beaucoup de réussite à Cuiaba », précise l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.