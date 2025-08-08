OL ‍: Botafogo fait poiroter Lyon et c'est un scandale

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

L’Olympique Lyonnais n’a pas fini d’entendre parler de John Textor. Depuis plusieurs jours, le propriétaire américain réclame 65 millions d’euros au club rhodanien de la part de Botafogo. Le club brésilien a par ailleurs repoussé la publication de son bilan financier pour prouver que l’OL est en tort.

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas. Écarté cet été de la direction de l’Olympique Lyonnais, John Textor ne lâche pas son ex. De son côté le septuple champion de France a passé un été mouvementé oscillant entre incertitudes et promesses. Le club rhodanien a tout d’abord été relégué par la DNCG en Ligue 2 avant de se sauver en appel. Par la suite, Michele Kang a dû mettre en place une politique d’austérité. Sur ce marché estival l’OL a dû dégraisser avant de recruter intelligemment. Mais alors que le spectre John Textor s’éloigne, ce dernier revient au galop. Désormais exilé au Brésil pour s’occuper de Botafogo, l’Américain entame une bataille juridique avec Eagle.

Textor repousse les échéances

« Le conseil d'administration de Botafogo n'a pas été en mesure de publier son bilan jeudi et a reporté d'un jour.



La raison est que les textes explicatifs sur les transactions financières devraient être plus détaillés.



Le SAF veut faire apparaître clairement dans les chiffres…

Textor réclame que l’Olympique Lyonnais verse à Botafogo 65 millions d’euros. Une somme qui selon lui est dû au fait que Botafogo a pâti de la volonté de Textor de sauver Lyon grâce à des transferts. Et que des joueurs du club brésilien ont donc été vendus en dessous de la valeur réelle. Une version que réfute l’OL. Ce vendredi Botafogo devait donc publier son bilan financier de 2024 afin de se justifier.

Mais le club brésilien a repoussé cette publication une nouvelle fois. Le rapport devra donc être disponible 24H plus tard que prévu. La raison évoquée reste « la précision des textes explicatifs des mouvements financiers » comme le précise le média Olympique et Lyonnais. Cela s’ajoute désormais à la révélation du média brésilien O Globo sur le cas de Jefferson Savarino. Le joueur de Botafogo a refusé de signer à l’OL après que le club rhodanien a racheté les droits économiques du joueur pour 7,6 millions d’euros.